Fallece reconocida escritora Rosa María Britton

Britton, nació en Panamá el 28 de julio de 1936, recibió numerosos premios y reconocimientos por su labor literaria tanto a nivel nacional como internacional.

A nivel nacional se destacó por haber recibido el Premio Ricardo Miró en seis ocasiones en los géneros de novela, cuento y teatro.

En 1981 publica su primera obra “ El Ataúd de Uso”. Sobre su primera novela expresó: “siempre he tenido inclinaciones literarias, he leído mucho toda mi vida y tenía esa ambición de escribir sobre ciertas cosas que pasaron en nuestra familia en honor a mi madre. Así me puse a escribir la historia familiar y terminé haciendo una novela”.

“ La Costilla de Adán”, un libro que trata sobre sexualidad y ginecología, es su obra más exitosa y se ha convertido en una referencia escolar en Panamá

La escritora se destacó también por su activa participación en debates sobre temas de trascendencia social e impulsó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva presentado ante la Asamblea Nacional.

Britton siempre sostuvo que "se requiere lo antes posible de una ley de educación sexual fuerte ante la proliferación de niñas embarazadas en las escuelas".

Rosa María Britton era presidenta Junta Directiva de la Fundación Biblioteca Nacional.

Conozca la vida y obra de Rosa María Britton

Rosa María Crespo Justiniani de Britton era su nombre real. Hija de Matías Crespo, de origen cubano y Carmen Justiniani de Crespo, panameña.

Inicia estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, pero el revuelo e inestabilidad política en la que estaba sumida el país durante el gobierno de Fulgencio Batista le obligan a trasladarse a España en el año 1957, en donde finaliza sus estudios de doctorado.

En Madrid conoce a su esposo, el ingeniero estadounidense Carl Britton. Llevó a cabo su internado, residencia y especialización en Ginecología, Obstetricia y Cirugía Oncológica en California y ejerció la profesión de medicina en Nueva York.

El Consejo de Gabinete, que se reunía en San Miguelito, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo realizó un minuto de silencio por la muerte de la destacada doctora y escritora panameña.

Obra destacadas

Novelas

1982: El Ataúd de Uso (Premio Ricardo Miró).

1984: El Señor de las lluvias y el viento (Premio Ricardo Miró)

1991: No pertenezco a este siglo (Premio Ricardo Miró)

Cuentos

1986: ¿Quién inventó el mambo? (Premio Ricardo Miró)

1987: La muerte tiene dos caras (Premio Walt Whitman)

Teatro

1986: Esa esquina del paraíso (Premio Ricardo Miró)

1987: Banquete de despedida/Miss Panamá INC (Premio Ricardo Miró)

Otros escritos

1985: La Costilla de Adán