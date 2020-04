'Hay que poner en cuarentena la politiquería', la reacción de Carrizo ante el costo excesivo de ventiladores

" No nos podemos seguir distrayendo con el ruido, tenemos que seguir avanzando y como patriotas defender los intereses de la Patria, no vamos a desfallecer en seguir adquiriendo los equipos", aseveró Carrizo, pese a la oposición general que ha ocasionado la adquisición de ventiladores por un costo de $48,950 por unidad.

" La transparencia y la honestidad no están en cuarentena, lo que debemos poner en cuarentena es la politiquería", indicó el vicepresidente durante un recorrido por el Hospital Modular, construido en 28 días para atender la demanda de afectados por la pandemia.

Carrizo explicó que cuando inició la pandemia se conformó una comisión para adquirir equipos. El primer criterio para dar visto bueno a las compras, indicó el Vicepresidente, fue que no se pagaban adelantos, el segundo la justificación de criterios y el tercero que no se paga nada que no esté finiquitado por las entidades técnicas.

"Requerimos concretar en esta guerra cosas como kits de pruebas, y si una cosa no viene con la otra no se pueden realizar", aseguró el perredista al tiempo que dijo entender "la desconfianza de todos los panameños producto de 10 años que no queremos recordar. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación por investigar".