El INA, escenario del primer Consejo de Gabinete de Cortizo

Con una matrícula actual de 166 estudiantes es uno de los colegios insignia en la formación agropecuaria.

Al menos 53 de los estudiantes son mujeres y el resto son varones.

El profesor Juan Francisco Tello es el director de este plantel. Dijo que los alumnos son de todas partes del país y están involucrados en la actividad agropecuaria por las actividades de sus familias.

En el periodo de selección se escoge a los mejores estudiantes, según indicó el profesor.

Fundado en 1941, de esa fecha a la época actual pocas han sido las mejoras en la estructura y los laboratorios de campo, tal como explicó Tello.

Las estructuras catalogadas como “obsoletas” requieren de cambios tecnológicos acordes con las nuevas tendencias.

Paola Fong, estudiante cuya familia es productora, realiza sus estudios en el INA. Pidió que se apoye al instituto y no se abandone al sector agropecuario. “ Si el campo no produce la ciudad no se alimenta”.

Mientras, Ashley Rivera, cuyo abuelo es ganadero se vio inspirada a estudiar en el INA, por lo que dijo que no es una carrera fácil, pero se debe dedicar el tiempo necesario para obtener los frutos.