Varela designará la próxima semana nombramientos pendientes en la CSJ

Relacionados Credenciales recomienda ratificación de Arrocha y Zamorano para la CSJ

Así señaló el mandatario a los medios de comunicación en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, adonde se encontraba para la Fiesta de San Juan de Dios.

El Ejecutivo aún tiene pendiente la designación del reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía, en la Sala Penal de la CSJ.

Ayer, jueves la Comisión de Credenciales recomendó la ratificación de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados de la CSJ, luego de casi seis horas de consulta pública.

Arrocha fue nombrado para la Sala Civil en reemplazo del magistrado Oydén Ortega, y Zamorano, para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, para cubrir lo que resta del periodo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) ahora tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar sus nombramientos.

Varela consideró "que es justo" que siga el debate sobre el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema.

"Mi facultad constitucional es designarlos y la facultad de la Asamblea es aprobarlos o no aprobarlos. Dejemos que el debate se de y que ellos tomen su decisión. Creo que sí es justo que se siga", expresó Varela a TVN Noticias.

"Lo importante es que no tengamos al país en este limbo que no se toman decisiones, porque yo he cumplido mi facultad de designar", agregó el presidente.

Varela además evitó referirse a las campañas políticas, pero manifestó que "la población quiere escuchar más propuestas. "No escuchar propuestas que crean incertidumbre en la población", añadió.