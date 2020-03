Rosas se mantiene sindicado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por el cual se ordenó su detención preventiva el 20 de febrero de 2020.

El exdiputado era socio de la firma de abogados Rosas y Rosas, la cual recibió transferencias bancarias de sociedades que formaban parte del Departamento de Operaciones Estructurados de Odebrecht, según señala el Juzgado referenciando estados de cuentas de sociedades y múltiples declaraciones. Este departamento era el encargado de pagar coimas alrededor del mundo.

El Tribunal determinó que se debe mantener la detención preventiva ya que hay peligro de fuga y posible destrucción de documentos relacionados al proceso.

"Mediante la realización de actos de Blanqueo de Capitales y aceptación de beneficios por razón de su cargo como funcionario público, no solo perjudicaron la economía del Estado, sino también la imagen societaria y bancaria de Panamá. Se debe tener en consideración que es un delito que no sólo lesionó a nuestro país, sino que también se vieron involucrados diversos países a nivel mundial, por lo cual se requiere que todos los imputados se mantengan ligados al proceso, a fin de que no se afecte el desarrollo del proceso", señala el documento que niega la fianza, firmado por el Juez Décimo Segundo de Circuito de lo Penal, Óscar Carrasquilla.