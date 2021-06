Ministro de Obras Públicas se reúne con residentes de Plaza Valencia

Los residentes de Plaza Valencia siguen esperando que las autoridades les den respuestas por las inundaciones que sufren sus viviendas cada vez que llueve.

Este martes 15 de junio, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, llegó al lugar para supervisar los trabajos que se realizan en la zona. Con una retroexcavadora se trata de ubicar la tubería que debe conducir el agua hacia una quebrada.

Los residentes quieren que las autoridades los apoyen realmente y que no los engañen. Dijeron que a los verdaderos responsables de lo que están pasando, el gobierno sí los puede ubicar y hacer el llamado para que den la cara.

Aunque ellos pueden proceder de otras maneras, el proceso puede tardar mucho más.

El ministro de Obras Públicas se han detectado algunas irregularidades que no fueron reportadas al Ministerio de Obras Públicas y que la institución no ha podido intervenir porque el bien no ha sido traspasado a las entidades públicas.