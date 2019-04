Relacionados Idaan sectoriza agua en Pacora y distribuye en carros cisterna

En conferencia de prensa este lunes 1 de abril, detallaron que en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste Colón y Coclé, el personal técnico mantienen las verificaciones de los niveles de los ríos.

“ El hecho de que no llueva o exista precipitación y que el nivel de los ríos no aumente no les queda otra opción que parar la producción”, ha dicho el director de Operaciones del Idaan, Iván Cano.

También ha hecho un llamado a la población para que tomen conciencia del patrón de consumo para no tener que hacer una sectorización, similar a la que se ejecutó en el año 2009, con la diferencia en que la de ese año fue por exceso de lluvia y turbiedad.

Aplicarían sanciones a quienes no usen adecuadamente el agua Aplicarían sanciones a quienes no usen adecuadamente el agua

Por otra parte, han dicho que analizan la posibilidad de aplicar sanciones a los clientes que usen de manera inadecuada el líquido.

En ese caso, deberán hacerlo a través de una resolución que apruebe el Ministerio de Salud o la Autoridad de los Servicio Públicos (ASEP), porque el Idaan no tiene esa facultad.

En el caso de la provincia de Darién, la producción de agua potable en esa planta potabilizadora se paralizó y el agua se lleva en barcazas desde la ciudad de Panamá.