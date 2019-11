¿Presentó Kenia Porcell su carta de renuncia como procuradora?

Han pasado 10 días desde la renuncia verbal de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y todavía no se conoce sobre la entrega de su carta de dimisión al Órgano Ejecutivo.

Ni en el Ministerio Público ni en la presidencia de la república han sabido responder a TVN Noticias si la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, entregó su carta de renuncia al presidente Laurentino Cortizo, tal como lo prometió el pasado 12 de noviembre cuando expresó su dimisión pública, pero verbalmente.

Hasta el momento es todo un enigma saber si Kenia Porcell presentó la carta, lo cual según abogados, si no existe, tiene implicación legal.

“La renuncia es un acto personal y está limitado a la voluntad de quien la expresa. Si eso no se documenta, obviamente aquí no ha ocurrido nada”, expresó Juan Carlos Araúz del Colegio Nacional de Abogados.

“Si no hay carta no hay renuncia, la procuradora dijo que renuncia, pero sino entrega la carta con su firma no hay denuncia y esto es elemental en el derecho administrativo”, manifestó el abogado Silvio Guerra.

Y en caso de que no haya sido entregada la carta o no exista, se advierte a quién le toca corregir.

“No hay nadie más que el presidente para que se certifique que se dio una renuncia, eso lo habilita a anunciar el nuevo procurador”, indicó Araúz.

“Si yo soy el presidente constitucional al día siguiente la llamo (a Porcell) al día siguiente. Eso es responsabilidad administrativa del Ejecutivo”, manifestó Guerra.

Este viernes el Ejecutivo publicó en Gaceta Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias, que incluyen como sexto punto el nombramiento de un nuevo procurador de la nación y su suplente.