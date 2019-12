El abogado penalista fue designado para reemplazar a Kenia Porcell en el Ministerio Público entre 2020 y 2024. En agosto pasado, cuando todavía no se vislumbraba la renuncia de Porcell, el procurador designado se refirió a los diferentes retos que enfrenta el Ministerio Público y la necesidad de realizar reformas.

“El Ministerio Público no puede hacerse de víctima, porque ellos tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad cuando llevan un caso frente a la administración. Y no lo están haciendo. Es importante acabar con esa percepción de la justicia selectiva. Creo que por más que nos digan que no hay, sus actuaciones nos revelan otra cosa. El Caso Odebrecht es un claro ejemplo”, manifestó Ulloa.

Un total de 78 casos de alto perfil en trámites esperan a Ulloa si es ratificado por la Asamblea. Las expectativas crecen. Desde diferentes sectores piden revisar el trabajo realizado por las fiscalías.

“Creo que esa es una labor impostergable, revisar lo actuado, hacer un audito interno de qué tiene cada fiscal, cuántos expedientes tiene por cerrar, por llamar a juicio”, apuntó el abogado, Roberto Troncoso.

“Necesito de mucho recurso humano preparado para que esas investigaciones sean indiscutiblemente buenas, que no puedan ser objeto de cualquier incidente en el Órgano Judicial y que se caigan los casos. Él tiene que meter el pie al acelerador fuertemente, trabajar duro”, declaró el abogado, Gabriel Tribaldos.

El procurador designado es especialista en Derecho Penal Económico y control de riesgos dirigido a empresas y corporaciones.