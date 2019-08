Reacciones tras migración de miles de estudiantes de colegios particulares a colegios públicos

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de los colegios particulares, Javier Lombardo, dijo que es cierto que muchos padres tuvieron que sacar a sus hijos de buenas escuelas particulares y buscar opciones más económicas. Dijo que los colegios privados cada vez se vuelven más caros y que habría que justificar los aumentos. Hizo un llamado al Ministerio de Educación.

“Estuve escuchando las declaraciones de la representante de Uncep. Pareciera un llanto, un llamado de SOS al gobierno. Yo diría que antes de ese llamado tenemos que ser sinceros ambas partes y decir los colegios han hecho lo que han tenido que hacer con los padres de familia, ¿cuándo anuncian sus aumentos, lo están haciendo para en verdad aumentar salarios? Vemos que hay profesores que se quejan que no les han aumentado”, apuntó Lombardo.

La viceministra de Educación, Zonia Gallardo De Smith, confirmó que miles de estudiantes abandonaron las aulas de los centros educativos privados por escuelas públicas y que esto provocará un gran impacto en el presupuesto del sector oficial.

“Tenemos que estar preparados para que ningún niño se quede fuera del sistema. Tenemos que hacer un análisis integral”, destacó Zonia Gallardo De Smith, viceministra de Educación.

“De 152 mil estudiantes que teníamos en el sector particular en 2016, ahora entendemos que hay una cifra de 109 mil estudiantes. 43 mil estudiantes han cambiado del sector particular al sector oficial, lo que es un reflejo de lo que han sido las medidas salariales. El padre de familia no ha podido mantener a sus hijos en el sector, y las escuelas particulares han tenido que realizar incrementos”, manifestó Katya Echeverría, de la Uncep.

A la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares le preocupa que cada año ven una mayor disminución en la matrícula escolar.