Rechazo ante la intención de contratar médicos cubanos

La confirmación del presidente de la República Laurentino Cortizo fue inmediata, cuando TVN Noticias le preguntó sobre el anuncio hecho este martes en una reunión entre el Ministerio de Salud y representantes de gremios médicos.

" En el tema de médicos cubanos, estamos tratando de llegar a un acuerdo con los médicos cubanos para poder entonces fortalecer y apoyar a nuestros trabajadores de la salud. Sí puede ser una realidad", admitió el presidente Cortizo.

El Mandatario no dio detalles. Pero de por sí, a especialistas que están en la primera línea contra el coronavirus, como son los intensivistas, no lo reciben como una buena noticia. Aseguran que la experiencia con los médicos cubanos en Panamá no ha sido la mejor.

" La experiencia que recuerdo con médicos cubanos, en masa, fue para el tiempo del 2004 quizás, a 2009 cuando vinieron los médicos cubanos a hacer cataratas en las provincias centrales y Santiago, y creo que no hubo una buena experiencia con ellos. Así que tomando eso como consideración y de algunos colegas que han tenido profesionales de la medicina cubanos a su cargo, creo que es un error", expresó David Villalobos, jefe de Cuidados Intensivos del Complejo de la CSS y vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas.

De otros gremios médicos se piensa algo parecido, como es el caso del doctor Fernando Castañedas.

" No tienen suficientes equipos de protección personal, no hay suficientes insumos para los panameños para trabajar, y ¿sí lo va a haber para los extranjeros?... No les están pagando 4, 5, 6 quincenas a los médicos generales que han entrado recientemente para apoyar en la pandemia, no tienen el dinero al día para pagarles las quincenas y ¿sí va a haber para pagarles a los extranjeros?¿O es que acaso detrás de esto hay un negocio donde gobiernos extranjeros se van a llevar una parte del dinero y al médico que traen, una miseria?", dijo Castañedas.

Especialistas en Intensivos denuncian falta de solidaridad por parte de médicos que están en sus casas, viendo la lucha desde lejos. Otros consideran que deben agotarse los nombramientos a médicos panameños y darles las condiciones para que atiendan a la población.