Recortes hechos en el presupuesto 2021 no son los correctos, afirma diputado Vásquez

Afirma que le preocupa que no se estén haciendo los ahorros de la manera correcta, porque según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han recortado 40% de los viáticos que se usaron el año pasado, pero no modifican los artículos de cuánto dinero se va para pagarlos.

El tema de los viáticos es excesivo, según el diputado, porque hay funcionarios que cobran 700 dólares diarios, otros 600 o 500 dólares. “ Hay funcionarios que viajan mejor cuando se lo paga el Estado, que cuando lo pagan ellos mismos y eso es inaceptable”, dijo.

Afirma que el presupuesto no es cónsono con la realidad que se vive en el país.

Por otra parte, cuestiona si para el próximo año se seguirán haciendo proyectos de infraestructura que no estén necesariamente en el aspecto social y teniendo una brecha de desigualdad que se incrementó a causa de la pandemia, donde existen comunidades en la capital que no les llega el agua potable y no tienen acceso a un teléfono, carretera y una calidad de educación que no es la mejor.

Ante esa realidad, se pregunta si la propuesta del presupuesto que se está presentando, resuelve todas esas necesidades. A su juicio, dice el diputado, el presupuesto que se propone, no resuelve ninguno de esos temas.

En cuanto a la creación de 10 nuevos corregimientos, sostuvo que hay otros diputados que pretenden crear más y asegura que lo correcto es hacer una mejor aplicación de la descentralización donde los alcaldes usen de manera adecuada los recursos.