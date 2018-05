Sociedad civil rechaza viaje de presidente Varela a Mundial de Rusia 2018

Relacionados Confirman viaje de Varela a Rusia para el Mundial y reunión con Putin

La Presidencia de la República transfirió la suma de 100 mil dólares a la embajada de Panamá en Rusia, para cubrir los gastos del mandatario durante su visita a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, del 12 al 20 de junio de este año.

“No debe estar allí él. Tiene una función como presidente aquí en Panamá, no en Rusia. ¿Cómo le va a cumplir a la Selección si no cumple a los ciudadanos en Panamá? Tiene que empezar a entender que su rol no es ser popular, o un compañero de equipo, sino ser el líder del país”, declaró el abogado Juan Diego Vásquez.

En documentación de Contraloría consta que la solicitud de refrendo para esta transferencia inició el 19 de marzo de este año a las 9:22 de la mañana. Dos horas después, a las 11:39 de la mañana, ya tenía la aprobación del contralor.

Para Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), es una suerte que no tienen muchas inversiones necesarias en el país.

“Es un reflejo de quien manda en el país, y que está por encima de las instituciones”, lamentó Icaza.

Para otros, como Olga De Obaldía de Transparencia Internacional, el papel de la Contraloría sería selectivo.

“Hemos solicitado, como parte de la ciudadanía, al contralor que haga el trabajo que tiene que hacer y que lo haga con la independencia y la valentía que debe tener. El título constitucional le ofrece a la Contraloría una independencia de acción casi completa”, resaltó Olga De Obaldía, de Transparencia Internacional.

A través de comunicado, la Presidencia de la República informó que este viaje es en atención a una invitación del presidente de la FIFA, y que será aprovechado para una reunión con Vladimir Putin, presidente de Rusia.