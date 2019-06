Varela asegura que terminará su mandato con ‘muchos enemigos’

Relacionados Presidente Varela condecora a catorce oficiales de los estamentos de seguridad

“Yo me llevo a muchos enemigos en este cargo. 12 narcotraficantes en la cárcel de Punta Coco, me llevo a empresarios que estuvieron la Lista Clinton y yo no los incluí, ellos tienen que saber porque los incluyeron”, señaló Varela.

Otro de los enemigos que se lleva, son aquellos que “tenían contratos que se consideran que son lesivos para el país, pero eso es parte del cargo”, enfatizó.

“Uno en la vida es el dueño de sus actuaciones. Uno no puede culpar a los demás por los errores que uno comete y ese es un problema que hay en este país, que algunos quieren culpar a los demás por los errores que ellos cometieron”, expresó.

A juicio del mandatario, “si uno está en vida pública, uno tiene que entender que administra los recursos del Estado que le pertenecen a todos los panameños, que el poder es pasajero y que es para servir, no para servirse”.

“Al final lo que me llevo es la satisfacción de haber servido al pueblo panameño con honestidad”, manifestó Varela.

Condecoraciones

Al ser cuestionado por las recientes condecoraciones con la Orden Manuel Amador Guerrero y Vasco Núñez de Balboa a 14 oficiales de los diferentes estamentos de seguridad del Estado, Varela señaló que “es muy fácil criticar, pero solo los que estamos viendo a diario que arriesgar la vida por tú país, que te amenacen de muerte, ser parte de procesos donde hemos sacado a personas que son responsables de homicidios, tráfico de droga y ejecuciones a cárceles de máxima seguridad; porque no reconocerles arriesgar su vida y se merece una condecoración y si lo tendría que hacer lo hago de nuevo”.

Los oficiales condecorados fueron: Rolando López, secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, a quien le fue impuesta la Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz.

Mientras que la orden Vasco Núñez de Balboa, en el Grado de Gran Oficial le fue impuesta a Alonso Vega Pino, de la Policía Nacional; Eric Estrada, del Servicio Nacional de Fronteras; Heriberto Lorenzo, del Servicio de Protección Institucional; Gilberto Méndez, del Servicio Nacional Aeronaval; Miguel López; del Servicio Nacional de Migración; José Donderis, del Sistema Nacional de Protección Civil y los ex directores Javier Carrillo, Omar Pinzón, Christian Hayer y Belsio González.

En tanto que los subdirectores Jacinto Gómez, Oriel Ortega y Juan Pino, de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Fronteras y de la Aeronaval, respectivamente, recibieron la orden Vasco Núñez de Balboa en el Grado de Comendador.

Varela seguirá condecorando este jueves a todos sus ministros y exministros que han sido parte de su gestión de gobierno. “Este es un mes de reconocer, dar las gracias y entregar un país en paz y democracia”, finalizó.