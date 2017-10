Hay críticas contra el presidente Juan Carlos Varela por prometer obras y beneficios con dineros que aún no han sido recuperados. Para algunos, el mandatario debe ceñirse al presupuesto general del Estado.

En el momento en que se paguen los décimos caídos durante la época de los militares, el profesor y economista Rolando Gordón confiesa que sería uno de los beneficiados; pero aun así no ve como positivo que se planifique y prometa con dinero a recuperar por casos de corrupción.

“Desde el punto de vista económico, él tiene que presupuestar cuánto es y como lo va a pagar en los años. Independientemente si se dé el juicio o no, porque ya es una promesa de pago. No puedes hacer una promesa de pago en base a si recupera el dinero producto de la corrupción. No hay pruebas que vayan a pagar”, afirmó el economista, Rolando Gordón.

Son muchos los panameños como Annette Planells, del Movimiento Independiente de Panamá (Movin), que desean que se recuperen los dineros saqueados al erario, sin embargo tampoco está de acuerdo que se hagan planes con algo que no se tiene.

“Esto puede dilatarse por años y años. Es como gastarse el cheque de la quincena antes que llegue”, comentó Planells.

El abogado Miguel Antonio Bernal dice que no ve las intenciones de que se devuelva el dinero robado a través de la corrupción.

“Por ejemplo, los 3 mil millones que se llevó Odebrecht. Aquí no se ha hecho nada para recuperarlo. Son polvo para los ojos y promesas para politiquería”, lamentó el abogado, Miguel Antonio Bernal.

El presidente Juan Carlos Varela ha dicho públicamente que gracias a los dineros recuperados de la corrupción se pagaría a los funcionarios que se les debía desde la época de los militares.