Policía Nacional decomisa más de 44 mil paquetes de droga durante 2025

Unidades policiales se mantienen desplegadas en distintos sectores del país con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó que, en lo que va del año 2025, se ha logrado el decomiso de 44,795 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 19,324 allanamientos efectuados en distintos puntos del país, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte oficial, parte de estas incautaciones se realizaron en vehículos acondicionados con doble fondo, así como en contenedores ubicados en puertos del Atlántico y del Pacífico, utilizados para el presunto traslado de droga.

En cuanto a las acciones operativas, las autoridades detallaron que durante el presente año han sido aprehendidas 62,038 personas por diversos delitos. De este total, 381 corresponden a casos de homicidio, mientras que 14,512 personas fueron detenidas por faltas administrativas.

En el marco de las operaciones “Fin de Año Seguro 2025”, agentes policiales se mantienen desplegados en distintos sectores del país con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y poner a disposición de las autoridades competentes a personas vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, entre otros ilícitos.