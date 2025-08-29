Accidente en la Cinta Costera eleva a 16 las muertes de motorizados en lo que va del año

Para esclarecer este caso ocurrido en la Cinta Costera, las investigaciones preliminares incluyeron la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas con el fin de determinar con exactitud las circunstancias del hecho.

Ciudad de Panamá/Un trágico accidente se registró en horas de la mañana de este viernes en la Cinta Costera. En esta ocasión, un joven falleció tras colisionar mientras conducía una motocicleta.

“Lo ocurrido fue que el señor venía en el carril exclusivo de la cinta costera, perdió el control e impactó con el poste y, producto de eso, tuvimos una víctima fatal en el área de la cinta costera”, explicó José Pittí, subteniente de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Según las estadísticas oficiales, este año 16 motorizados han perdido la vida en accidentes de tránsito, en comparación con los 17 que fallecieron en el mismo periodo del año pasado.

“Los accidentes de motorizados son muy comunes porque no toman las precauciones de vida, no van en su carril como debe ser, que ellos tienen que respetar como un vehicular normal. No irse por el medio de los carros y eso ocasiona muchos accidentes de tránsito”, agregó el subteniente.

El perito para accidentes de tránsito, Eduardo Mcklean, aclaró que lo que ocurre al momento de este tipo de accidente es que las protecciones como el casco, guantes o rodilleras no son suficientes para minimizar los efectos de esta fuerza que les causa lesiones.

Y es que los motociclistas son vulnerables y siempre están en riesgo debido a que tienen menor estabilidad en comparación con los autos móviles, menor visibilidad, mayor exposición a las condiciones adversas de la vía, a lo que se suma conducir de forma desordenada y exceso de velocidad.

Además del personal del Ministerio Público, estuvieron presentes personal de la Dirección de Operaciones del Tránsito (Dnot) y del Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes se encargaron de custodiar el área y recopilar evidencias para la investigación. Este lamentable caso generó gran conmoción entre los conductores que transitaban por el área en horas de la mañana.

Con información de Hellen Concepción