Drones refuerzan la vigilancia en Panamá y Bocas del Toro durante fase de prueba

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ha iniciado una fase de prueba para la implementación de drones de vigilancia en las provincias de Panamá y Bocas del Toro, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia en las calles.

Según las autoridades, estos drones buscan complementar el sistema de videovigilancia existente, que opera actualmente a nivel nacional. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta policial mediante herramientas tecnológicas de vigilancia aérea, especialmente en zonas con alta incidencia criminal.

Uno de los primeros sectores en recibir estos equipos es San Miguelito, donde los drones ya se encuentran en operación. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que su uso ha sido clave en recientes acciones contra el crimen organizado.

“Los nuevos drones que estamos probando en San Miguelito ya entraron en operatividad y nos están dando los resultados que necesitamos. Son un brazo auxiliar de la operatividad policial en las calles”, indicó Fernández.

De hecho, el funcionario destacó que la información obtenida por medio de los drones fue decisiva en la captura de 20 personas presuntamente vinculadas a actividades de pandillas en esa zona.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que actualmente se están utilizando entre 15 y 20 drones como parte del programa piloto. La evaluación de su eficacia será determinante para considerar una eventual compra e implementación a gran escala.

“Cuando tengamos una evaluación efectiva de los drones, que hoy día entran a complementar el sistema de cámaras existente, tomaremos decisiones sobre su adquisición e integración definitiva”, afirmó Ábrego.

El ministro también advirtió que uno de los retos para adoptar este sistema es la falta de personal capacitado, un aspecto que podría retrasar su implementación a nivel nacional.

Con información de Yenny Caballero