Colón: Policía Nacional captura a uno de los más buscados por homicidio en Sabanitas

Colón/Mediante acciones operativas desarrolladas en el corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón, unidades de la Policía Nacional lograron la aprehensión de un hombre que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades del país.

Este hombre es requerido por su presunta vinculación con un caso de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, delitos que mantienen en alerta a los organismos de seguridad y justicia.

El aprehendido fue puesto a órdenes del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera firme para dar con el paradero de personas requeridas por la justicia.