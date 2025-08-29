Presencia militar estadounidense en Panamá: el lanzamisiles USS Lake Erie anclado en Rodman

La presencia del USS Lake Erie coincide con la visita del senador estadounidense Ted Cruz, quien mantuvo reuniones este jueves con altas autoridades del gobierno panameño.

Ciudad de Panamá/El crucero de misiles guiados USS Lake Erie, uno de los buques de guerra más poderosos de la Armada de los Estados Unidos, se encuentra actualmente en aguas panameñas, específicamente en el área de Rodman, ubicada en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

La imponente embarcación, con una eslora de 567 pies y un desplazamiento cercano a las 10,000 toneladas, opera con turbinas de gas y forma parte del despliegue estratégico de Estados Unidos en el Caribe.

Según fuentes oficiales, esta movilización busca reforzar operaciones contra el denominado Cartel de los Soles, una organización criminal vinculada al narcotráfico, de la cual se acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser cabecilla, aunque las acusaciones aún se encuentran bajo el escrutinio internacional.

La presencia del USS Lake Erie coincide con la visita del senador estadounidense Ted Cruz, quien mantuvo reuniones este jueves con altas autoridades del gobierno panameño. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Economía, el ministro de Seguridad y el administrador del Canal de Panamá.

Durante el encuentro se abordaron temas clave como la seguridad de las inversiones, la transparencia institucional y la protección de la infraestructura crítica del canal, una vía fundamental para el comercio mundial y pilar de la relación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

El tránsito del buque y la agenda diplomática subrayan la creciente cooperación entre ambos países en materia de seguridad regional, estabilidad económica y defensa estratégica, especialmente en un contexto geopolítico cada vez más tenso en América Latina.

Con información de Yamy Rivas