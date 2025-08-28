Senador Ted Cruz, presidente del Comité de Comercio de Estados Unidos, visitó el canal de Panamá

El recorrido finalizó en la torre de control, donde el senador pudo tener una visión más amplia y conocer tanto las esclusas centenarias como el canal ampliado.

Ciudad de Panamá/Ted Cruz, presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, visitó el canal de Panamá este jueves 28 de agosto.

La delegación que acompañó a Cruz fue recibida por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez Morales.

El senador visitó específicamente las esclusas de Miraflores, en donde pudo observar directamente las operaciones de la vía marítima y conversar sobre su impacto en la conectividad global.

Durante el recorrido, Cruz mostró particular interés en los temas de seguridad y operación del Canal, y presenció el tránsito simultáneo de dos buques: un portavehículos y un portacontenedores.

Por su parte, Vásquez destacó la importancia de las relaciones que se mantienen con los principales puertos del Estado de Texas, los cuales reciben y despachan anualmente bienes y mercancías a través de la vía interoceánica hacia diversos destinos en el mundo.

El recorrido finalizó en la torre de control, donde el senador pudo tener una visión más amplia y conocer tanto las esclusas centenarias como el canal ampliado.

La visita de Cruz a estas instalaciones forma parte de una gira que realiza por los países de América Latina, que incluye también El Salvador y México.

