Accidente de tránsito en Villa del Caribe deja una víctima fatal y seis heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada cerca de la comunidad de Villa del Caribe, en la provincia de Colón, dejó como saldo una mujer fallecida y sies personas heridas, según informes preliminares de las autoridades.

El hecho se registró cuando un taxi y un vehículo particular colisionaron violentamente. De acuerdo con los reportes preliminares, la persona que se llevó la peor parte fue una pasajera del taxi, quien viajaba en el asiento trasero al momento del impacto.

La víctima fue identificada como una mujer de nacionalidad colombiana, quien falleció en el lugar del accidente tras el fuerte impacto. Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes confirmaron el deceso de la mujer y atendieron a los heridos.

Los siete heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena del accidente para preservar las evidencias y facilitar el trabajo de los peritos. El área fue cerrada parcialmente al tránsito mientras el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaban el levantamiento del cadáver y la recopilación de indicios.

En tanto que las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito iniciaron una investigación para determinar las causas del choque y las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

El trágico suceso ha generado consternación entre los residentes de Villa del Caribe, quienes piden mayor precaución y control en las vías de la provincia de Colón, escenario frecuente de accidentes graves.