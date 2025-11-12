Posponen para enero la presentación de ofertas del metrocable de San Miguelito

La presentación de ofertas para la construcción del metrocable de San Miguelito, originalmente programada para noviembre, fue pospuesta para el 15 de enero de 2026, según confirmó el Metro de Panamá. El proyecto, que busca mejorar la movilidad en las zonas altas del distrito, genera expectativa entre los residentes de comunidades como Mano de Piedra, donde se ubicaría una de las estaciones del sistema.

Desde Mano de Piedra, en San Miguelito, TVN Noticias mostró la realidad diaria de los residentes que deben subir y bajar empinadas lomas para salir de sus casas y llegar a sus destinos. Muchos de ellos explicaron que el acceso al transporte público es limitado y agotador, especialmente en horas de la madrugada.

Una residente señaló que el metrocable sería una alternativa positiva, ya que las condiciones actuales los obligan a caminar largas distancias por pendientes pronunciadas. Mencionó que en ocasiones deben salir antes de las cinco de la mañana para alcanzar una chiva o taxi, lo que implica un esfuerzo adicional, sobre todo para personas mayores o familias con niños.

Otra habitante comentó que en temporadas de inseguridad la situación se complica aún más, ya que hay zonas donde se han registrado balaceras o incidentes violentos, lo que les impide salir con tranquilidad. Agregó que incluso transportar las compras o acompañar a un enfermo se convierte en una tarea difícil, porque los taxis no siempre suben hasta las partes más altas del sector.

Fecha reprogramada para presentación y apertura de sobres

El Metro de Panamá informó que las empresas interesadas en construir el metrocable deberán presentar sus propuestas entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. del próximo 15 de enero de 2026, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11:00 a.m.

El pliego de condiciones establece que la concesión otorgará al contratista la responsabilidad completa del proyecto, desde los estudios técnicos y el diseño hasta la operación y mantenimiento del sistema una vez esté en funcionamiento.

Expectativas y dudas sobre la integración del sistema

El anuncio de la nueva fecha mantiene el interés de los residentes en el distrito de San Miguelito, quienes esperan que el proyecto finalmente mejore su movilidad y reduzca los tiempos de traslado hacia el centro de la ciudad.

Los residentes en el distrito de San Miguelito se preguntan sobre cómo se integrarán las rutas internas del distrito, como las chivas y metrobuses, con este nuevo sistema de transporte.

Las comunidades de las zonas altas de San Miguelito confían en que el metrocable pueda convertirse en una solución concreta a los problemas de acceso, transporte y seguridad.