Acodeco alerta sobre riesgos en la compra de autos de segunda sin garantía

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió sobre los riesgos de comprar autos de segunda mano sin garantía, especialmente en empresas que venden vehículos que aún están registrados a nombre de su propietario original.

Según el director de Acodeco, Ramón Abadi, esta práctica genera problemas, ya que, si el vehículo presenta fallas, el comprador no tiene a quién reclamar. Al intentar hacer un reclamo, las empresas alegan que solo facilitaron la venta y que no son propietarias del auto, por lo que no asumen responsabilidad.

Abadi también advirtió sobre talleres que no brindan diagnósticos reales de las condiciones de los vehículos. Recalcó que los autos de segunda mano deben contar con una garantía y recomendó a los compradores consultar previamente en Acodeco para obtener más información, incluyendo referencias de vendedores confiables.

Agregó que, si un comprador adquiere un vehículo y este presenta fallas, debe presentar una denuncia, ya que la empresa está obligada a responder por los vicios ocultos. En estos casos, Acodeco ofrece representación legal en el proceso.

Durante 2024, se registraron 488 denuncias por vehículos de segunda mano defectuosos; en lo que va del año, ya se han contabilizado 70 casos.

Finalmente, en transacciones de compra-venta entre particulares, el vendedor también debe asumir responsabilidad por cualquier daño y tiene la obligación de informar al comprador sobre cualquier defecto conocido en el vehículo.