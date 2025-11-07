Acodeco detecta más de 13 mil productos vencidos en Coclé

Coclé/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó más de 13,000 productos vencidos durante las verificaciones realizadas en diversos establecimientos comerciales de la provincia de Coclé, entre enero y octubre de este año.

Según el informe de la Administración Regional de Acodeco, se encontraron 13,636 productos vencidos, 4,739 sin fecha de vencimiento, 2,114 sin precio a la vista, 1,962 con doble precio, 1,070 deteriorados, 191 con fecha no clara y 72 sin fecha de expiración.

Además, 20 agentes económicos fueron citados por no mantener visibles los descuentos a los que tienen derecho los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, según lo establece la Ley 6 de 1987, mientras que 7 comercios fueron señalados por no aplicar dichos beneficios.

También se sancionó a 14 comerciantes por incumplir la Ley 134 de 2013, que obliga a exhibir los descuentos para las personas con discapacidad.

Durante las inspecciones, Acodeco también detectó 17 cilindros de gas de 25 libras que eran utilizados de forma indebida en establecimientos comerciales, práctica que está prohibida por motivos de seguridad.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en la venta de productos o prácticas comerciales ilegales.