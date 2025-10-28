Acodeco intensifica operativos de fin de año; solicita estar alerta y denunciar posibles irregularidades

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, hizo un llamado a la población para que realicen un "consumo responsable" destacando que "es importante para que todos sepamos qué es lo que podemos hacer, gastar y no meternos en deudas que no queramos".

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció el inicio de los operativos de verificación comercial de fin de año, en el marco de las compras masivas por el Cyber Monday, los días patrios, el Día de las Madres y la temporada navideña.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que la institución busca garantizar un consumo responsable y proteger a los ciudadanos de prácticas engañosas durante uno de los periodos de mayor movimiento económico en el país.

“Empieza una temporada de frenesí de compras total (...) Vienen consumos constantes hasta que lleguemos a la época navideña y con esto las quincenas, y además el pago del décimo, se comienzan a achicar y el panameño tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda dentro de los gastos de consumo de su familia y prepararse para no gastar y derrochar en grande. Simplemente gastándose su dinero como desee, pero de la mejor forma posible”, destacó Abadi.

El funcionario hizo un llamado a la población para que realicen un "consumo responsable" destacando que "es importante para que todos sepamos qué es lo que podemos hacer, gastar y no meternos en deudas que no queramos".

Publicidad engañosa, la infracción más recurrente

De acuerdo con Abadi, la principal anomalía detectada en años anteriores es la publicidad engañosa. En estas fechas, algunos comerciantes elevan los precios antes de aplicar descuentos o anuncian ofertas con condiciones poco claras.

"Nosotros en esta época tenemos que ser muy conscientes de que habrá muchos comerciantes pícaros que van a comenzar a ofrecer cosas que posiblemente no son reales para el consumidor. Es importante que se informe constantemente", advirtió.

Los consumidores que detecten irregularidades pueden presentar una denuncia ante la Acodeco, de manera anónima o personal, acompañada de evidencia fotográfica o comprobantes de compra. Las multas por este tipo de faltas varían según el tamaño de la empresa y el valor del producto, y pueden alcanzar hasta 25 mil dólares. Abadi recordó que recientemente la institución actualizó su tabla de sanciones, que no se realizaba desde 2007, endureciendo los castigos para los comercios infractores.

El administrador también subrayó la importancia de solicitar la garantía del producto, especialmente en compras de electrodomésticos y artículos electrónicos. Indicó que la factura fiscal es el comprobante que acredita la compra y activa automáticamente las garantías establecidas por la Ley. No obstante, si el comercio ofrece un documento adicional, este debe detallar las condiciones de la garantía.

Asimismo, instó a los consumidores a verificar que los precios estén visibles y que los productos en supermercados o abarroterías no estén vencidos, dado que estos establecimientos también forman parte de los operativos. Acodeco advirtió sobre el incremento de las estafas en plataformas digitales, por ello, se recomienda verificar comentarios, políticas de devolución y garantías antes de efectuar una compra en línea.

“Vea los comentarios, cuál es la forma de garantía, cuál va a ser la forma de poder usted agarrar y reclamar en caso de que algo salga mal. Recuerde que no todas las plataformas digitales están en el país y hay mucha gente que también utiliza las plataformas para vender de forma engañosa”, reiteró Abadi.

Descuentos para jubilados y pensionados

Consultado sobre los descuentos aplicables a jubilados, el administrador explicó que las personas mayores pueden elegir entre el descuento por ley o la oferta del comercio, pero no ambos simultáneamente. Señaló que los jubilados tienen el derecho de escoger si desea aplicar el descuento legal o aprovechar la oferta. Añadió que el comercio está obligado a informar cuál es el beneficio más favorable.

Abadi exhortó a los comerciantes a asesorarse con la Acodeco para evitar infracciones y recordó que la entidad ofrece capacitaciones gratuitas. Solicitó a los consumidores, comparar precios con anticipación, elaborar su lista de compras y adquirir solo lo necesario. La Acodeco mantiene habilitadas sus líneas de atención y el chat de denuncias al número 6333-3333 para consultas y reportes de irregularidades.