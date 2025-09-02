Activan alerta Amber por desaparición de 5 adolescentes

La Procuraduría General de la Nación pidió la colaboración ciudadana para ubicar a las jóvenes desaparecidas en distintas provincias del país.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó de manera oficial la alerta Amber Panamá tras la desaparición de cinco adolescentes en distintos puntos del país, conforme a lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Las jóvenes reportadas como desaparecidas son Yonayces Y. González Pinto, Rosibeth Saavedra B., Daryelis Rubí Chiru Sibala, Yarelis Chiru y Sara Corts. Según los reportes, las menores de edad fueron vistas por última vez entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en comunidades de Santiago de Veraguas y en áreas de Panamá Oeste.

Las autoridades difundieron sus fichas con descripciones físicas y datos de vestimenta al momento de la desaparición, instando a la población a reportar cualquier información al 105, número habilitado para recibir denuncias en tiempo real.

La PGN destacó que la activación de la alerta se da para maximizar la colaboración ciudadana y agilizar la búsqueda, recordando que en estos casos cada minuto cuenta. Tanto la institución como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública reiteraron su compromiso de desplegar todos los recursos disponibles para dar con el paradero de las adolescentes.

La ciudadanía puede seguir actualizaciones a través de las cuentas oficiales de Alerta Amber Panamá y la PGN, y se exhorta a mantener la atención en redes sociales y medios oficiales para aportar cualquier pista que ayude a localizar a las jóvenes desaparecidas.

