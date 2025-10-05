Activan alerta Amber por desaparición de Yarelis Yasbeth Valdes Salcedo en Santa Ana

Se trata de Yarelis Yasbeth Valdes Salcedo, de 14 años, quien fue vista por última vez el 2 de octubre a las 10:00 a.m.

Santa Ana, Panamá/Las autoridades panameñas han activado la alerta Amber tras la desaparición de una adolescente en la provincia de Panamá, según informó el Ministerio Público.

Se trata de Yarelis Yasbeth Valdes Salcedo, de 14 años, quien fue vista por última vez el 2 de octubre a las 10:00 a.m. en el sector de avenida B en la calle Colón, corregimiento de Santa Ana, provincia de Panamá.. Se pudo conocer que su reporte de desaparición se presentó el 3 de octubre del presente año.

Te podría interesar: El Dorado se vistió de gala para celebrar el Festival de la Luna: un puente cultural entre China y Panamá

Según la descripción proporcionada, Valdes mide 1.57 metros, es de contextura delgada, tiene ojos de color negro, cabello negro y ondulando, así como piel trigueña. De igual forma, mantiene una cicatriz en una de sus rodillas.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Valdes, llamando a la línea 104.