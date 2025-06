Caso Aderlyn Llerena: Sexto día de juicio; el fiscal reitera solidez de las pruebas

Panamá/En la segunda semana del juicio por la desaparición de la niña Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña, el fiscal superior Humberto Rodríguez afirmó que, en este sexto día de audiencia, no se presentó una acusación contra una nueva persona.

“Las pruebas hablan por sí solas, y lo importante es esperar la valoración del Tribunal para conocer un fallo de culpabilidad, como lo pretende el Ministerio Público”, declaró Rodríguez.

Al ser consultado sobre si la Fiscalía ha logrado sustentar su teoría del caso, el fiscal respondió que “progresivamente se ha ido avanzando. Desde luego, era necesario iniciar este debate, y eso es lo que el Ministerio Público ha buscado desde que comenzó el juicio el pasado 26 de mayo. Nuestro deber es acusar, pero también corresponde ejercer la acción penal con responsabilidad, lo que implica sustentar esa acusación que hemos formulado contra la persona imputada”.

Respecto a la ausencia del cuerpo de la menor, Rodríguez subrayó que el Ministerio Público ha realizado todas las diligencias necesarias.

“Creo que el Tribunal lo tiene claro. Tanto los magistrados como quienes han asistido como público han visto la cantidad de diligencias realizadas: inspecciones oculares, allanamientos y múltiples actuaciones para dar con el paradero de la menor. Lamentablemente, hasta la fecha, no ha sido localizada, pero eso no significa que no se haya hecho el trabajo. El Ministerio Público ha cumplido, y por eso hoy enfrentamos a un acusado que, con todo el caudal probatorio presentado, esperamos sea declarado culpable”, sostuvo.

A lo largo de los seis días de juicio, han comparecido numerosos peritos y testigos. Las audiencias buscan determinar la responsabilidad de Samuel Leopoldo Hudson, de 30 años, único imputado por los delitos de privación de libertad, sustracción de menor y lesiones personales psicológicas.

“Ya se ha debatido una gran cantidad de elementos de prueba que el Tribunal ha admitido. Aunque no tengo el número exacto en este momento, han sido bastantes. En su momento, se nos concederá la oportunidad para presentar los alegatos finales”, agregó el fiscal Rodríguez.

Llerena Saldaña desapareció el 13 de septiembre de 2022, en horas del día, en la comunidad de Las Trancas, distrito de San Miguelito. A casi dos años y ocho meses de su desaparición, su caso sigue siendo uno de los más dolorosos e inquietantes en la historia reciente del país.

Con información de Hellen Concepción.