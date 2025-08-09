Administrador del canal de Panamá expondrá sobre temas marítimos ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Ciudad de Panamá, Panamá/El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, se dirigirá este lunes 11 de agosto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una sesión especial que presidirá el presidente de la República, José Raúl Mulino, en Nueva York, donde se debatirán mecanismos de cooperación internacional para preservar la paz global.

La intervención de Vásquez Morales se centrará en la seguridad marítima internacional como tema central, así lo dio a conocer este sábado la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La delegación oficial panameña incluye al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien acompañará al presidente Mulino en este encuentro. También forman parte de la comitiva la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba; el representante permanente adjunto ante la ONU, Ricardo Moscoso; y el vicecanciller Carlos Hoyos.

La sesión contará con la participación de autoridades internacionales, incluyendo al secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, y al secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza. Esta reunión buscará abordar los mecanismos de prevención, innovación y cooperación multilateral considerados factores clave para preservar la paz global.

En el marco de esta reunión y durante el mes de agosto, Panamá ejerce la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, el foro internacional más importante sobre seguridad y paz mundial. El país forma parte del grupo E-10 de la ONU, compuesto por 10 Estados miembros electos para un período rotativo de dos años en el Consejo de Seguridad. Desde el 1 de agosto, Panamá asumió la presidencia de este órgano, uno de los seis principales de las Naciones Unidas.

El presidente Mulino arribó el viernes 8 de agosto a Nueva York para cumplir con una gira oficial cuyo punto central es encabezar la primera reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad bajo la presidencia panameña.