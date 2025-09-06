Adulta mayor con cáncer es incorporada a la ayuda social del Mides tras años de espera

El Mides informó que, de los 1,842 nuevos incorporados, más del 70% son mujeres, lo que refuerza el enfoque de género en la política social.

Tras tres años de espera, la señora Dionisia Atencio, de 68 años, paciente del Instituto Oncológico Nacional, fue incorporada por primera vez, junto a otros 1,841 panameños en condición de vulnerabilidad, a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en distintas regiones del país.

En este tercer pago de 2025, que alcanzó a 186,793 beneficiarios, se realizó un desembolso de 54.4 millones de dólares. Los nuevos beneficiarios también recibieron su tarjeta clave social del Banco Nacional para el cobro del beneficio a través del sistema ACH.

En la provincia de Herrera, 85 personas recibieron su tarjeta en un acto realizado en la Casa de la Cultura de Monagrillo, con la participación de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles. En este encuentro, la señora Atencio, manifestó a la ministra que la transferencia le ayudará a cubrir gastos de transporte y medicamentos recetados para su tratamiento.

Otro de los casos fue el de Modesto Poveda, agricultor de 72 años del distrito de Pesé, Herrera, quien también llevaba siete años aguardando la inclusión. “Pensé que este día nunca llegaría. Estoy contento porque ahora recibiré una transferencia que me permitirá comprar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad”, expresó Poveda.

El Mides informó que, de los 1,842 nuevos incorporados, más del 70% son mujeres, lo que refuerza el enfoque de género en la política social. En la provincia de Los Santos fueron incluidos 157 beneficiarios, mientras que en Veraguas se sumaron 117 personas.

La ministra Carles aseguró en la ceremonia que están “trabajando para que más panameños que viven en estado de vulnerabilidad tengan acceso a los programas sociales”. En Herrera, la directora regional del Mides, Miriam Vásquez, junto con la de Los Santos, Karina De Gracia, coincidieron y destacaron que el proceso de actualización e inclusión busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

De los beneficiarios a nivel nacional, 22,056 residen en áreas de difícil acceso, donde la institución también desarrolla ferias de salud, jornadas de vacunación y servicios comunitarios. En total, el 68.75% de los usuarios de los PTMC son mujeres, muchas de ellas responsables del cuidado de sus familias.

