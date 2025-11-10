Aeronaval captura a diez personas tras decomiso de droga en el Pacífico Central

De acuerdo con el reporte extraoficial, las unidades aeronavales realizaron la interdicción y aseguramiento de una embarcación tipo remolcador que transportaba una presunta sustancia ilícita a bordo.

Panamá/La Aeronaval capturó 10 personas de diferentes nacionalidades durante un operativo marítimo en el suroeste de Isla San José, en el Pacífico Central panameño, a través de la Operación Escudo Protector, que buscan reforzar la seguridad marítima y combatir el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con el reporte extraoficial, las unidades aeronavales realizaron la interdicción y aseguramiento de una embarcación tipo remolcador que transportaba una presunta sustancia ilícita a bordo. El operativo permitió la aprehensión de 10 masculinos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes junto con la evidencia incautada.

Aunque no se han revelado mayores detalles, fuentes vinculadas al caso confirmaron que se trata de un decomiso de drogas de gran magnitud, considerado uno de los más significativos de las últimas semanas en aguas del Pacífico.

La Aeronaval reiteró su compromiso de mantener la seguridad marítima nacional y reforzar las acciones de vigilancia en los corredores utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico marítimo internacional de narcóticos.

Información en desarrollo.