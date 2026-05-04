Aeronave de la NASA llega a Panamá para estudiar la biodiversidad tropical

El objetivo es generar datos que permitan comprender mejor la riqueza natural de Panamá, desde los doseles forestales hasta los humedales costeros.

Panamá/Panamá se convierte desde hoy en sede de una misión científica de la NASA, que utilizará una aeronave especializada para analizar la biodiversidad tropical hasta el 9 de mayo.

La misión forma parte del experimento AVUELO, una iniciativa que combina tecnología de radar aerotransportado con mediciones de campo en ecosistemas terrestres y costeros, en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. El objetivo es generar datos que permitan comprender mejor la riqueza natural de Panamá, desde los doseles forestales hasta los humedales costeros.

La aeronave funciona como un laboratorio volador equipado con sensores de última generación, capaz de recopilar información clave para el análisis de los ecosistemas tropicales, integrando observaciones aéreas, satelitales y mediciones en terreno. estará una semana en el país y sobrevolará bosques como Barro Colorado.

Oris Sanjur, directora del Smithsonian, dijo que la nave tiene un sensor, un radar que permite hacer un paneo de las especies en Panamá. Señaló que este proyecto toma en cuenta la data de más de 100 años que tiene el centro de investigaciones.

Durante su estadía, científicos de la NASA compartirán conocimientos con estudiantes, educadores e investigadores panameños a través de recorridos por la aeronave, conferencias universitarias y encuentros técnicos, con el propósito de incentivar el interés por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Mientras que, Erika Podes, jefa del proyecto AVUELO, manifestó que no importará si hay nubosidades o si el día es muy soleado, ya que la nave tiene la capacidad de trabajar en ambos climas.

En tanto, en un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera señaló que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está liderando el mundo en exploración espacial e innovación científica como nunca antes”.

El diplomático destacó el valor de esta misión para ambas naciones. “La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, estamos mostrando con orgullo la tecnología estadounidense e inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”, dijo.

La visita se enmarca dentro de la iniciativa Freedom 250 de la Embajada de Estados Unidos, que conmemora los 250 años de independencia de ese país y promueve la innovación, la cooperación internacional y el liderazgo científico.

Más allá de la investigación, la presencia de la NASA en Panamá refuerza los vínculos entre ambos países en áreas clave como la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, al tiempo que posiciona al país como un punto estratégico para el estudio de los ecosistemas tropicales.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.