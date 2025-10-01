Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este jueves, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Jueves 2 de octubre

📍Herrera

• Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

📍Darién

• Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.

📍Chiriquí

• Cancha de las Trancas en La Estrella, distrito de Bugaba.

📍Coclé

• Junta Local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.

📍Panamá Este

• Cuadro de softball Unión Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

📍Los Santos

• Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

📍Colón

• Campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.

📍Panamá Oeste

• Casa cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.

📍Veraguas

• Cancha Comunal de El Marañon, distrito de Soná.

📍Panamá

• Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.