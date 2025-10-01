Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante este jueves, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
Jueves 2 de octubre
📍Herrera
• Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.
📍Darién
• Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.
📍Chiriquí
• Cancha de las Trancas en La Estrella, distrito de Bugaba.
📍Coclé
• Junta Local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.
📍Panamá Este
• Cuadro de softball Unión Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.
📍Los Santos
• Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.
📍Colón
• Campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.
📍Panamá Oeste
• Casa cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.
📍Veraguas
• Cancha Comunal de El Marañon, distrito de Soná.
📍Panamá
• Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.