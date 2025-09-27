Colonenses piden más frecuencia y mejor organización en agroferias del IMA

Pese a la gran demanda, algunos asistentes manifestaron su inconformidad por la organización del evento y solicitaron que las agroferias se realicen con mayor frecuencia y en otros sectores de la provincia de Colón.

Colón, Colón/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizó este sábado 27 de septiembre una agroferia en el parque 5 de Noviembre de Colón, ubicado en el corregimiento Barrio Norte, donde cientos de colonenses acudieron desde tempranas horas, formando largas filas desde las 3:00 de la madrugada para adquirir alimentos a precios accesibles.

Bajo un intenso sol, cientos esperaron el inicio de la feria, siendo la mayoría adultos mayores.

Durante la jornada se comercializaron mil quintales de arroz, además de granos, verduras, legumbres, frutas y carnes. En esta ocasión, la entidad implementó un sistema de control mediante el escaneo de cédulas, con el objetivo de garantizar un mejor orden en la distribución de los productos.

El Asistente Digital Personal (PDA) del IMA es un mecanismo que permite que cada persona pueda adquirir los mismos productos de nuevo solo después de transcurridos siete días desde su última compra. Algunos de los alimentos incluidos en este control son aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados y otros productos de primera necesidad.

El dispositivo está creado para controlar la venta y las personas pueden llevar sus 25 libras de arroz por B/.6.25.

Los asistentes explicaron que acuden a estas ferias porque los precios resultan más accesibles en comparación con otros supermercados de la provincia.

Pese a la gran demanda, algunos asistentes manifestaron su inconformidad por la organización del evento y solicitaron que las agroferias se realicen con mayor frecuencia y en otros sectores de la provincia de Colón.

El director regional del IMA en Colón, Daniel Barrera, explicó que la feria en Barrio Norte benefició a más de 3,000 familias. “Mientras más control tenemos, a más personas les llegan los productos”, afirmó, al tiempo que destacó que existe una lista con límites de compra por producto para asegurar que la oferta rinda y más hogares puedan beneficiarse.

Con información de Néstor Delgado