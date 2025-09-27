Tragedia en Puerto Vacamonte: Explosión en barco pesquero deja un muerto y un herido

El incidente se clasificó como una explosión y ocurrió mientras se realizaban trabajos de corte en un tanque de diésel por parte de un soldador.

Vacamonte, Panamá Oeste/Una explosión a bordo de la nave pesquera Mariscos 12, atracada en el muelle de servicios de Puerto Vacamonte, dejó un saldo trágico de un muerto y un herido. El siniestro se registró en horas de la mañana de este sábado 27 de septiembre de 2025.

Según informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el incidente se clasificó como una explosión y ocurrió mientras se realizaban trabajos de corte en un tanque de diésel por parte de un soldador.

La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (Dgpima) y el Cuerpo de Bomberos de Vacamonte proporcionaron información preliminar, indicando que la nave sufrió daños estructurales severos en la cubierta a causa del siniestro.

La AMP lamentó la pérdida humana y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima. La institución ya ha iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos y, según comunicaron, para fortalecer los protocolos de seguridad en operaciones similares.

La Autoridad Marítima de Panamá reiteró su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes en las diligencias del caso, reafirmando su compromiso con la seguridad marítima y la prevención de accidentes en el sector.

