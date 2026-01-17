Agroferias del IMA: Este es el cronograma de ventas para el martes 20 de enero

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán de manera simultánea en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos y en el sector de Panamá Este.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 20 de enero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán de manera simultánea en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos y el sector de Panamá Este, según el cronograma oficial del IMA.

Cronograma

📍 Veraguas

Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe

Parque Central de Las Palmas, cabecera, distrito Las Palmas

📍 Panamá Oeste

Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Las Sotos

📍 Coclé

Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce

📍 Panamá

Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá

📍 Los Santos

A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

📍 Panamá Este

Loma del Naranjo y El Llano Nuevo, distrito de Chepo

📍 Chiriquí

Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo

📍 Colón

Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso

📍 Darién

Junta Comunal de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe

📍 Herrera

Cancha Municipal de Las Minas, cabecera, distrito de Las Minas

Se recomienda a la población llevar bolsas reciclables y su cédula para la compra de los insumos básicos.

