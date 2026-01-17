Agroferias del IMA: Este es el cronograma de ventas para el martes 20 de enero
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 20 de enero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán de manera simultánea en las provincias de Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos y el sector de Panamá Este, según el cronograma oficial del IMA.
Cronograma
📍 Veraguas
- Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe
- Parque Central de Las Palmas, cabecera, distrito Las Palmas
📍 Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Las Sotos
📍 Coclé
- Plaza Central de El Cristo, distrito de Aguadulce
📍 Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá
📍 Los Santos
- A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
📍 Panamá Este
- Loma del Naranjo y El Llano Nuevo, distrito de Chepo
📍 Chiriquí
- Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo
📍 Colón
- Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso
📍 Darién
- Junta Comunal de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe
📍 Herrera
- Cancha Municipal de Las Minas, cabecera, distrito de Las Minas
Se recomienda a la población llevar bolsas reciclables y su cédula para la compra de los insumos básicos.
