¡Alarmados! Residentes de Aragón en Arraiján temen que tanques de agua colapsen

De acuerdo al residente, la promotora aún no ha traspasado la barriada a las autoridades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) y el Ministerio de Obras Públicas.

Panamá Oeste/Los habitantes del residencial Aragón en Villas de Arraiján se sienten preocupados y temen el colapso de los tres tanques de reserva que existen en la comunidad, pero que, según Alex Rodríguez, residente del lugar, nunca han funcionado e impiden que el sistema culmine su ciclo. Además, las bases del tanque están en pésimas condiciones y no cumplen con las medidas requeridas.

Emérito Medianero, otro de los residentes, presentó el plano de la barriada en el que muestra que los tanques debían contar con una válvula de entrada y otra de salida, pero no existen. También explicó que la base debía ser de concreto y con una escalera para hacer el mantenimiento, pero son de metal y no existe tal escalera.

La promotora, en vez de vendernos hogares seguros, tenemos hogares inseguros que pueden incurrir en pérdida de vidas humanas", expresó Deysi González.

Aseguró que por las noches no pueden dormir porque el agua se desborda, destacando que en el país hay un problema con la falta de agua.

Te puede interesar: Acodeco decomisa más de 500 productos vencidos en operativo en Panamá Oeste

Rodríguez explicó que han presentado una iniciativa legislativa para que estos temas puedan abordarse en la Asamblea Nacional y se pueda poner orden en la barriada, la cual es una de las más afectadas en las Villas de Arraiján.

“Desde un inicio hicimos el esfuerzo con el legislador Lenin Ulate, presentamos una propuesta ciudadana para una ley que proteja a los propietarios y que nos brinde respuesta a todas las comunidades”, señaló el ciudadano.

Además, pide que se haga responsables a las promotoras de cumplir con lo que prometen al momento de adquirir una vivienda, puesto que los afecta en todo.

Se dio a conocer que el Municipio de Arraiján ya tiene conocimiento de lo que está ocurriendo; van a evaluar la situación, estudiar y analizar para ver de qué manera se puede dar la gestión con la promotora, además de otras autoridades, para brindarles una pronta solución a los residentes, quienes están tratando de evitar accidentes.

El diputado Ulate presentó la ley ante la Asamblea Nacional, y ya se encuentra en comisión de infraestructura.

Los vecinos solicitaron a Ulate una reunión para conversar sobre el proyecto de ley y la situación que enfrentan.