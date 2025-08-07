Acodeco decomisa más de 500 productos vencidos en operativo en Panamá Oeste

Las multas por no contar con aviso de operación pueden oscilar entre $500 y $10,000, mientras que las sanciones por otras irregularidades pueden alcanzar hasta los $25,000.

Ceviches, sopas, lácteos, panes y otros alimentos vencidos fueron encontrados a la venta durante un operativo realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), como parte de sus acciones para verificar el cumplimiento de las normativas de control de precios, avisos de operación y condiciones adecuadas de los productos en comercios del país.

Según informó Ramón Abadi, administrador general de Acodeco, en solo dos locales comerciales inspeccionados se hallaron alrededor de 500 productos vencidos.

“Tenemos un estimado de alrededor de 500 productos, que posiblemente sean muchísimos más entre los dos locales comerciales, y seguirá creciendo la suma”, advirtió Abadi.

Los operativos, que forman parte de una estrategia nacional para proteger a los consumidores, revelan una preocupante falta de control sanitario y administrativo en algunos establecimientos. Solo en la provincia de Panamá, hasta el mes de julio, se han decomisado más de 2,000 productos vencidos tras la inspección de alrededor de 100 comercios, entre ellos supermercados, panaderías, tiendas de abarrotes y ventas informales.

Producto de estas inspecciones, Acodeco ha levantado más de 40 actas por diversas anomalías. Las sanciones por vender productos vencidos o incumplir con los requisitos legales varían según la gravedad de la infracción. Las multas por no contar con aviso de operación pueden oscilar entre $500 y $10,000, mientras que las sanciones por otras irregularidades pueden alcanzar hasta los $25,000.

Con información de Yiniva Caballero