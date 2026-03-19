Albrook enfrenta desabastecimiento de agua por avería externa

El sistema de abastecimiento de agua en el sector de Albrook se encuentra interrumpido desde el día de ayer, debido a una rotura.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá informó que el sistema de abastecimiento de agua en el sector de Albrook se encuentra interrumpido desde el día de ayer, debido a una rotura detectada en un área externa a su infraestructura.

Según el comunicado oficial, una vez identificada la incidencia, se coordinaron acciones con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para avanzar en la pronta reparación de la avería y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

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La entidad detalló que, durante la jornada de hoy, su personal se mantiene dando seguimiento continuo a los trabajos, con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible para los usuarios afectados.

El canal de Panamá lamentó los inconvenientes ocasionados por esta situación y agradeció la comprensión de la población mientras se desarrollan las labores de reparación.