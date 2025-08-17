Alcaldes panameños conocen en Costa Rica plataforma digital para gestión municipal

Una delegación de alcaldes de Panamá realizó una visita a Costa Rica para conocer el funcionamiento de Munis.pa, una plataforma tecnológica diseñada para la gestión de gobiernos locales. La gira fue organizada por la empresa costarricense Decsa, que asumió los gastos de la invitación, según confirmaron los funcionarios.

El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Panay, explicó que Decsa es una compañía con más de cuatro décadas de experiencia en soluciones tecnológicas dirigidas a la digitalización y automatización de procesos municipales. “En la actualidad, la empresa Decsa, ofrece esta plataforma de gestión municipal a más de 25 municipios de Costa Rica", detalló Panay.

Durante la visita, los alcaldes conocieron de primera mano la experiencia del municipio de Escazú, uno de los pioneros en implementar los sistemas, entre ellos el Sistema Integrado Municipal, la Plataforma de Autogestión y el mecanismo de pagos en línea.

El alcalde de Escazú, Orlando Umaña, acompañado de su equipo de trabajo, ofreció una demostración de las herramientas tecnológicas utilizadas en su administración. Tras la exposición, varios alcaldes panameños destacaron la utilidad de este tipo de soluciones digitales.

Antonio Pope, alcalde de San Carlos, manifestó que le impresionó “el sentido de pertenencia del alcalde de Escazú y los funcionarios, en un trabajo integrado en la tecnología que puede dar resultados en nuestro distrito de San Carlos".

Por su parte, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, aseguró que el sistema facilitaría los procesos en los municipios panameños. “Se trabaja con mucha facilidad y no es necesario estar allí; con el uso de la tecnología lo hace ver con eficiencia, de verdad es una plataforma que sería de mucha ayuda para los municipios en Panamá”, expresó.

En la gira también participaron Cristian Eccles, alcalde de Aguadulce; Raúl Montenegro, alcalde de Los Santos; Doris Atencio, alcaldesa de Alanje; Alberto Tikas, alcalde de San Félix; Miguel Pittí, alcalde de Dolega; Alexander Chavarría, alcalde de Tierras Altas, y Alois Hartman, vicealcalde de Bugaba.