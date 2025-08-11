Alcaldía de Panamá: Policía Municipal presente en la Feria del Libro; buscan evitar los 'bien cuida’o'

El operativo tiene como objetivo apoyar las labores de la Policía Nacional y prevenir la presencia de los denominados “bien cuida’o” en las inmediaciones del evento.

La Alcaldía de Panamá anunció el despliegue de más de 100 miembros de la Policía Municipal para reforzar la seguridad durante la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo del 11 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

El operativo tiene como objetivo apoyar las labores de la Policía Nacional y prevenir la presencia de los denominados “bien cuida’o” en las inmediaciones del evento.

Además, contará con inspectores de la Dirección de Legal y Justicia y de la Subdirección de Microempresarios para garantizar el orden y cumplimiento de las normativas.

La Dirección de Servicios a la Comunidad de la Alcaldía también tendrá presencia con 25 emprendedores y microempresarios, quienes ofrecerán a los asistentes una amplia variedad de productos artesanales, buhonería y mercancía seca, fomentando así la economía local.

La edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Panamá tiene como país invitado a Marruecos y se desarrollará bajo el lema “Tejiendo diálogos”, con una agenda cultural y literaria que busca promover el intercambio y la diversidad cultural.