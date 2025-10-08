Alcaldía de Panamá inicia renovación urbana de la Calle 50 para devolver el espacio a los peatones

Entre las innovaciones se incluyen concreto permeable, tochos locales de colores claros que ayudan a reducir el efecto de isla de calor, y arborización con especies nativas bajo un diseño de paisajismo sostenible.

ciudad de panamá/La Alcaldía de Panamá avanza con el proyecto de Renovación Urbana de la Calle Nicanor de Obarrio (Calle 50), una iniciativa que busca recuperar la servidumbre pública y transformar una de las principales arterias de la capital en un espacio más humano, accesible y sostenible.

El primer tramo de intervención comprende desde la avenida Federico Boyd hasta la vía Brasil, con una extensión de 1.7 kilómetros y una inversión de 8 millones de balboas, financiados con fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El proyecto ya cuenta con aprobación en audiencia pública y autorización de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Como parte del proceso de transformación, la Alcaldía desarrolla un piloto en el área del McDonald’s de Marbella, completamente financiado por la cadena privada. Este espacio servirá como modelo de cómo lucirá la Calle 50 en los próximos dos años, y funcionará además como laboratorio urbano para probar nuevas materialidades y soluciones sostenibles.

Te puede interesar: Panamá aprovecha la Semana Mundial de Energía para lanzar la actualización de su plan energético nacional

Entre las innovaciones se incluyen concreto permeable, tochos locales de colores claros que ayudan a reducir el efecto de isla de calor, y arborización con especies nativas bajo un diseño de paisajismo sostenible.

El plan contempla ampliar las aceras de menos de un metro a cinco metros de ancho, distribuidos en una franja de infraestructura de 1.80 metros y una senda peatonal de 3.20 metros. Además, se incorporará señalización de ciclovía y un carril exclusivo para buses, alineado con el propósito de promover una ciudad más caminable, verde y conectada.

“Queremos que los ciudadanos vivan la transformación antes de que empiece la gran obra. Este piloto es una muestra de cómo la colaboración público-privada puede mejorar la calidad de vida urbana”, destacó el alcalde Mayer Mizrachi Matalon.

Con esta renovación, la Alcaldía busca recuperar el equilibrio entre el espacio vehicular y el peatonal, y posicionar a la Calle 50 como un referente de modernización urbana y sostenibilidad en la ciudad de Panamá.