Alcaldía de Panamá recoge más de 1.5 toneladas de desechos del río Mocambo

Ciudad de Panamá/Más de 1.5 toneladas de desechos fueron recolectadas por el personal de la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, con el apoyo de la Junta Comunal de Ancón, durante una jornada de limpieza realizada en las riberas de un afluente del río Mocambo.

La intervención forma parte de los esfuerzos municipales para mitigar el impacto ambiental generado por la acumulación indiscriminada de basura.

El equipo de limpieza clasificó los desechos sólidos recuperados de la siguiente manera:

40% plásticos PET

30% pañales desechables

10% plásticos tipo foam (espuma de poliestireno)

20% otros materiales (partes de muebles, coolers, juguetes, entre otros)

Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático y responsable de las labores, señaló que la gran cantidad de desechos acumulados evidencia la falta de conciencia ambiental por parte de la población.

Gómez explicó que estos residuos alteran el estado natural del ecosistema y pueden impactar la salud humana con consecuencias graves a mediano y largo plazo.

Sin embargo, destacó que, con una intervención adecuada, los ecosistemas cuentan con la capacidad de absorber cambios y continuar existiendo.

“La resiliencia ambiental implica que con las correspondientes ayudas adaptativas, los humanos podemos ayudar a los ecosistemas en su regeneración; podemos recuperar el río Mocambo”, afirmó.