Sigue la polémica entre Alianza Ciudadana y la Corte por elección de magistrados y jueces

Ciudad de Panamá, Panamá/La polémica en torno a la elección de magistrados y jueces del Sistema Penal Acusatorio continuó este jueves 25 de septiembre, después de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ) expresara su indignación por el contenido del Acuerdo No. 8-CACJ del 23 de septiembre de 2025, en el cual manifiestan que se afirma de manera falsa que la organización no compareció ni remitió explicación sobre su inasistencia a las entrevistas para el concurso abierto a dichos cargos.

"La Alianza Ciudadana Pro Justicia expresa su profunda indignación ante lo consignado en el Acuerdo No. 8-CACJ del 23 de septiembre de 2025, en el cual se afirma, de manera falsa y malintencionada, que nuestra organización 'no compareció ni remitió explicación alguna al Consejo de Administración de Carrera' sobre su inasistencia a las entrevistas de los concursos abiertos para los cargos del Sistema Penal Acusatorio, programadas entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre de 2025", señaló la organización en un comunicado.

Ante esto, la entidad aclaró que no se realizaron sesiones desde el 17 de septiembre, que estas fueron suspendidas por motivos que, según indicaron, desconocen. La ACPJ recordó que el 12 y el 22 de septiembre remitió notas formales solicitando aclaración sobre el método de calificación aplicado en la cuarta fase del concurso.

"Este método, un 'ajuste aplicando dispersión', introducido de forma excepcional, permitió que candidatos con puntajes inferiores al 15% avanzaran a la siguiente etapa, en abierta contradicción con la Ley de Carrera Judicial, que exige un mínimo de 15% en cada fase para continuar", destacó la organización.

La alianza agregó que el lunes 23 de septiembre, fecha de inicio del periodo de entrevistas correspondiente a la quinta fase, entregó un comunicado solicitando la suspensión de las sesiones hasta que se esclarecieran las irregularidades denunciadas en la fase anterior.

"Es inadmisible que el magistrado Abel Zamorano, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, afirme desconocer las razones por las cuales la Alianza Ciudadana no participó en las entrevistas y niegue conocer lo señalado en las dos cartas enviadas por nuestra organización a la Corte Suprema de Justicia", expresó la ACPJ.

La organización recordó que la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha sido, desde 2005, un actor clave en la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, y solicitó respeto a su trayectoria y compromiso con la administración de justicia.

"Si la intención es evadir los cuestionamientos de la Alianza Ciudadana Pro Justicia a través de excluirla del proceso de entrevistas de la quinta fase, tienen el poder para hacerlo. Lo que no deben hacer es justificar esa decisión recurriendo a falsedades sobre nuestra participación", puntualizó la organización.

Para el 24 de septiembre, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a nuevos representantes de la sociedad civil que participarán en la fase 5 (entrevistas) del concurso abierto para cargos de magistrados y jueces en el Sistema Penal Acusatorio, así lo dio a conocer este miércoles 24 de septiembre el Órgano Judicial, mediante un comunicado.

En el documento, se indica que la medida surge tras la ausencia de los representantes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización previamente seleccionada, que no compareció a las entrevistas programadas el 17 de septiembre ni remitió explicación alguna. De acuerdo con la entidad, la decisión se adoptó ayer, a través del acuerdo N.° 08-CACJ-2025, en una sesión encabezada por el magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Consejo.