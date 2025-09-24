Concurso de magistrados y jueces: designan nuevos representantes de la sociedad civil para entrevistas

El Órgano Judicial indicó que la medida surge tras la ausencia de los representantes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización previamente seleccionada, que no compareció a las entrevistas programadas el 17 de septiembre ni remitió explicación alguna.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a nuevos representantes de la sociedad civil que participarán en la fase 5 (entrevistas) del concurso abierto para cargos de magistrados y jueces en el Sistema Penal Acusatorio, así lo dio a conocer este miércoles 24 de septiembre el Órgano Judicial, mediante un comunicado.

En el documento, se indica que la medida surge tras la ausencia de los representantes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización previamente seleccionada, que no compareció a las entrevistas programadas el 17 de septiembre ni remitió explicación alguna. De acuerdo con la entidad, la decisión se adoptó ayer, a través del acuerdo N.° 08-CACJ-2025, en una sesión encabezada por el magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Consejo.

"El Pleno de la Corte Suprema de Justicia agendó las entrevistas correspondientes a la fase 5 del concurso abierto para cargos en el Sistema Penal Acusatorio entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre de 2025; sin embargo, la Alianza Ciudadana Pro Justicia no compareció ni remitió explicación alguna al Consejo de Administración de la Carrera Judicial sobre su inasistencia", indica el comunicado.

De manera excepcional y por razones de urgencia institucional, el Consejo designó a representantes del Colegio Nacional de Abogados para garantizar la continuidad del proceso. Los designados son:

Antonio Rodríguez (principal)

(principal) Zaida Latorraca (suplente)

(suplente) Rubén Elías Rodríguez

"Que en atención a lo anterior, el proceso de concurso abierto requiere de medidas extraordinarias que garanticen su continuidad y el cumplimiento de los principios rectores establecidos en la Ley 53 de 2015", añadieron.

El Consejo de Administración fundamentó su decisión en lo dispuesto por la Ley 53 de 2015 que reglamenta la Carrera Judicial, que facultan a este organismo para adoptar medidas extraordinarias en caso de situaciones imprevistas que afecten el desarrollo del concurso.

El acuerdo establece que la designación entrará en vigencia de inmediato y será notificada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a las organizaciones participantes y a la Secretaría Técnica de Recursos Humanos.

El comunicado surge luego que la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia anunció su decisión de no participar en la quinta fase del proceso de selección de magistrados y jueces de jurisdicción nacional, convocado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. La medida responde a preocupaciones sobre la falta de transparencia y objetividad en el mecanismo de entrevistas, según lo expresado en un comunicado fechado el 25 de enero de este año.

El grupo cuestionó que el método de evaluación no garantiza criterios técnicos ni imparciales, y denuncia la ausencia de parámetros públicos que permitan verificar la idoneidad de los aspirantes. De igual forma, la organización exhortó a la Corte Suprema de Justicia a suspender esta fase del proceso y adoptar un sistema de selección más riguroso, transparente y basado en méritos verificables.