Exprocuradora Gómez sobre visa de Estados Unidos: 'No me pueden quitar lo que no tengo'

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras conocerse la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de cancelarles las visas para ingresar a ese país tanto al candidato presidencial Ricardo Lombana como al expresidente de la República, Martín Torrijos, han surgido diferentes reacciones que aseguran que esto es un pase de factura ante los cuestionamientos que hicieron a las actuaciones de ese gobierno en Panamá.

El pasado 30 de abril, tanto Torrijos como Lombana firmaron un documento en rechazo al memorando de entendimiento de seguridad entre Estados Unidos y Panamá.

Este documento, denominado “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, rechaza lo firmado entre el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

En ese sentido, la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez dijo: “Participé del documento y me reafirmo como una de las panameñas que considera que nosotros no debemos ceder tan fácilmente a las pretensiones. Los Estados Unidos pueden pedir lo que quieran; nosotros tenemos que saber qué hacemos y qué no hacemos para no poner en riesgo la seguridad al Canal”.

A juicio de Gómez, “el país está en una abierta conflagración en este momento en distintos focos, y a nosotros no nos conviene en lo absoluto poner las miradas del mundo, del mundo enemigo de los Estados Unidos, en Panamá, porque el Canal lo único que lo defiende es su neutralidad”.

Con respecto a si a ella también le cancelaron la visa, dijo: “Si a mí me la han quitado, bueno, me da risa porque la mía se venció hace años y no tuve ni la necesidad ni he tenido el interés de renovarla, así que no me pueden quitar lo que no tengo”.

En tanto, Lombana ha dicho que “flaco favor se le hace a una joven democracia como la nuestra cuando medidas como estas se utilizan para castigar las voces discrepantes a unos acuerdos que vulneran la soberanía nacional y la neutralidad permanente de nuestro Canal”.

Mientras que el expresidente Torrijos indicó en conferencia de prensa que “entiendo que el otorgamiento de visa no constituye un derecho, sino una prerrogativa soberana de cada nación. Sin embargo, no habiendo agraviado a persona o Gobierno alguno, considero que esta decisión solo tiene una explicación: el haberme opuesto al memorándum de entendimiento Ábrego-Hegseth, así como a la declaración conjunta Mulino-Hegseth y a la declaración Icaza-Hegseth”.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.