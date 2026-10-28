Anati adopta modelo internacional para modernizar la información catastral en Panamá
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es sentar las bases para el desarrollo progresivo de un catastro multifinalitario, que permita utilizar los datos sobre terrenos y propiedades más allá de su registro tradicional.
Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) avanza en la modernización de sus sistemas de información catastral con la adopción del Modelo Técnico LADM-PA, basado en el estándar internacional LADM II (ISO 19152), que busca facilitar la digitalización, automatización y estandarización de los procesos relacionados con la administración de tierras.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° ADMG-647-2026, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de octubre de 2026, y establece una estructura técnica común para organizar, actualizar e intercambiar información territorial.
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es sentar las bases para el desarrollo progresivo de un catastro multifinalitario, que permita utilizar los datos sobre terrenos y propiedades más allá de su registro tradicional, como una herramienta para la planificación y la gestión pública.
Según la Anati, la implementación de este modelo facilitará el acceso a información territorial más organizada, confiable y actualizada para las instituciones del Estado, los gobiernos locales, los ciudadanos y otros sectores, de acuerdo con sus competencias y la normativa vigente.
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Los datos podrán servir de apoyo para la planificación urbana y rural, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, el desarrollo de infraestructuras y megaproyectos, así como para la toma de decisiones sobre inversión pública y administración de los recursos estatales.
La adopción del estándar también busca mejorar el intercambio de información entre la Anati y otras entidades públicas, reducir la duplicidad de procesos y fortalecer la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
La entidad destacó que la implementación será progresiva y permitirá orientar futuras soluciones tecnológicas hacia sistemas compatibles, con procesos catastrales más ágiles, transparentes y automatizados. Aclaró que la medida no modifica por sí misma los derechos de propiedad existentes ni altera las competencias legales de otras instituciones.