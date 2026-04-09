Entre alianzas y divisiones, así votaron los diputados en la elección de Ángela Russo

Tras la elección de la nueva defensora del Pueblo, han surgido reacciones a favor y en contra.

Panamá/Reuniones, llamadas y alianzas que durante días marcaron el pulso político de la Asamblea Nacional definieron una elección que se resolvió pasadas las 10:00 p.m. del miércoles, cuando el pleno escogió a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031.

Durante una semana, el ambiente en el Legislativo estuvo dominado por negociaciones intensas entre bancadas, en un escenario donde el pleno terminó dividido. Desde el ala opositora se consolidaron alianzas inesperadas que comenzaron en la Comisión de Gobierno y se trasladaron al pleno, integradas por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático y el Movimiento Otro Camino. Incluso dentro de ese bloque hubo voces críticas desde el inicio, como Jairo Salazar y Ernesto Cedeño.

En contraste, las bancadas cercanas al oficialismo se mantuvieron alineadas, respaldadas por el Partido Panameñista, que actualmente lidera la Asamblea, aunque en esta votación tomó distancia de quienes lo apoyaron para alcanzar la presidencia del Legislativo.

La votación reflejó esa división. Russo obtuvo 37 votos a favor, superando a Rodrigo Alberto García Rodríguez, quien alcanzó 31 votos, y a Giselle Annette Emiliani Duque, que recibió un voto.

Entre quienes respaldaron a Russo figuran Luis Batista (suplente de Ronald De Gracia), Pérez Guemercindo (Suplente de José Luis Varela), Roberto Archibold, Carlos Saldaña, Kathia Domínguez (suplente de Isaac Mosquera), Medin Jiménez, Sergio Gálvez, Luis Camacho, Jony Guevara, Ariana Coba, Jorge Herrera, Dana Castañeda, Lilia Batista, Eduardo Vásquez, Alain Cedeño, Melvin Pérez (suplente de Francisco Brea), Alberto Navarro (suplente de Edwin Vergara), Tomás Benavides, Yesica Romero, Orlando Carrasquilla, Marín Yauzada, Eliecer Castrellón, Didiano Pinilla, Carlos Afú, Shirley Castañeda, Julio De La Guardia, Jamis Acosta, Jairo Salazar (perredista), Manuel Cohen, Ariana Coba, Jorge Herrera, Dana Castañeda, Lilia batista, Eduardo Vásquez, Alaín Cedeño, Rodríguez Gertudriz, Ariel Vallarino, Osman Gómez, Rogelio Revello, Ricardo Vigil, Juan Díaz (suplente de Luis Ortega), Víctor Castillo, Ernesto Cedeño (MOCA), Nelson Jackson, Manuel Cheng.

En contra votaron Marcos Castillero, Neftalí Zamora, Raphael Buchanan, Alexandra Brenes, Grace Hernández, Betsarai Richards (Bancada Mixta), Néstor Guardia, Patsy Rentería, Crispiano Adames, Jorge Bloise, Flor Brenes, Augusto Palacios, José González (suplente de Yarelis Rodríguez), Luis Duke, Roberto Zúñiga, Miguel Campos, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán, Jorge González, Lenin Ulate, Andrade Nixon, Higinio González (supelnte de Arquesio Arias), Nayelis González (suplente de manuel Samaniego), Benicio Robinson, Jaime Vargas, Francisco Jaén (suplente de Janine Prado), Thomas Paulette y José Pérez Barboni.

Tras la elección, no tardaron en surgir reacciones. La diputada Janine Prado señaló en el pleno que “hoy las bancas están mayoritariamente vacías. Ayer este pleno estaba repleto. Los 37 votos a favor y los 31 votos en contra son producto, a la final, de la voluntad ciudadana reflejada en las elecciones de dos mil veinticuatro”.

También hizo un llamado a la fiscalización ciudadana al advertir que “más que nunca esté fiscalizando qué hacemos los diputados, cómo votamos los diputados y si entendemos realmente cuál es nuestro rol, porque muchos allá afuera venden una idea y aquí con su voto hacen lo contrario”.

Desde otro ángulo, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, defendió la trayectoria de Russo al expresar en su cuenta de X que “Angela Russo tiene méritos claros como estudiosa y practicante del Derecho. Me consta. En los 90 se creó, bajo mi presidencia de la CSJ, la Jurisdicción de Familia. Angela ganó por concurso ser Magistrada, gran labor. Yerran quienes la subestiman para ser Defensora del Pueblo”.

Sin embargo, la elección también estuvo acompañada de cuestionamientos. Uno de ellos apunta a que la ahora defensora formó parte del pleno que declaró inconstitucional el contrato minero de Minera Panamá, una decisión que fue bien recibida por la ciudadanía, pero que contrastó con declaraciones posteriores en las que habría mostrado apertura a la actividad minera, lo que generó críticas sobre la coherencia de sus posturas.

En esa línea, la diputada Alexandra Brenes expresó que “el defensor del pueblo no es un cargo político, es la primera línea de defensa de los panameños. Pero aquí, Ángela Russo, elegida el día de ayer, exmagistrada, misma persona que en 2023 firmó el fallo que ponía por encima la salud y la vida de los panameños, pero que mágicamente, en una entrevista, cuando estaba haciendo el proceso de elección, dijo que estaría dispuesta a abrir la mina, es decir, sobre los intereses prima el de una empresa privada”.

La elección deja en evidencia no solo el resultado numérico, sino también las tensiones políticas, las alianzas cambiantes y las diferencias de criterio que marcaron una de las decisiones más relevantes del Legislativo en este periodo y lo que se perfila para la lección de la nueva directiva el próximo 1 de julio, cuando además la actual administración llegue a los dos años de gobierno.