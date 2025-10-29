Anuncian cierres en la carretera Panamericana por trabajos de la Línea 3

El cierre se dará a partir del jueves 30 de octubre, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., por un periodo de cuatro semanas.

Cierre parcial en la vía Panamericana
Cierre parcial en la vía Panamericana / 31 de Julio de 2009, DME, LOMA COVA , PUBLICIDAD , Vallas Publicitarias en la via Panamá - Arraiján . La prensa/ David Mesa
Danna Durán - Periodista
29 de octubre 2025 - 20:25

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá informó que, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3, se realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de Arraiján cabecera en dirección a La Chorrera, a partir del jueves 30 de octubre, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., por un periodo de cuatro semanas.

El cierre abarcará un tramo de ambos carriles, desde el ramal de acceso a la Carretera Roberto F. Chiari hasta la Calle 2000, donde se ejecutarán labores en el área de la Estación Arraiján.

🔗También puedes leer: Línea 3 del Metro de Panamá: Construcción del túnel registra un 53% de avance

Con el fin de minimizar el impacto en la movilidad, se han establecido rutas alternas para los conductores:

🔹Hacia La Chorrera:

• Desde Vía Centenario, continuar por la autopista Arraiján–La Chorrera.

• Desde la Carretera Roberto F. Chiari, utilizar los nuevos carriles habilitados hacia La Chorrera.

• Comunidades en la 7 de Septiembre podrán acceder por el intercambiador de la Roberto F. Chiari y tomar los nuevos carriles.

🔹Hacia Panamá Centro:

• Circulación habitual sin desvíos.

🔹Hacia la Calle 2000:

• Disponible acceso desde Vía Centenario y los nuevos carriles de la Roberto F. Chiari.

Las autoridades exhortan a los conductores a respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal en el área, con el fin de garantizar la seguridad y fluidez vehicular durante el desarrollo de las obras.

